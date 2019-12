SANTIAGO (Reuters) - Um incêndio fora de controle que acabou com a noite de Natal de um setor populoso da cidade turística chilena de Valparaíso não só destruiu as casas de várias famílias, mas também deixou vários animais de estimação desamparados em meio à situação tensa.

Um grupo de profissionais e veterinários instalou um centro de socorro em uma escola próxima para atender os animais perdidos ou feridos pelo fogo, que devastou mais de 200 moradias.

"Ela não entende, certamente, o que aconteceu", disse Gilda Medel, uma empregada doméstica de 55 anos, enquanto observava sua gata Manchita, que sofreu queimaduras nas patas, nas orelhas e no pelo.

"Tivemos a felicidade, pode-se dizer, a sorte de ela aparecer viva, mas... dói na alma ver o animalzinho assim", acrescentou, segurando as lágrimas.

Assim que o incêndio foi domado, várias pessoas voltaram à colina repleta de escombros para tentar encontrar seus animais de estimação, mas vários não voltaram aos seus donos.

"Estamos trabalhando com o município de Valparaíso para liberar um local temporário para os animaizinhos que estão em boa condição, que não foram afetados pelas chamas, mas estão sem os donos, ou os donos não conseguem acolhê-los porque tudo que tinham pegou fogo", disse o veterinário Samuel Tapia.

As temperaturas altas, uma seca intensa e ventos fortes foram os ingredientes essenciais da propagação rápida do incêndio pela região, mas as autoridades suspeitam que ele foi iniciado de maneira intencional.

O porto de Valparaíso, situado cerca de 100 quilômetros a oeste de Santiago, é conhecido por suas colinas e suas casas coloridas nas zonas mais turísticas.

(Da Reuters Televisão)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram