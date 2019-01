Ano de 2018 foi quarto mais quente com aumento de gases de efeito estufa

OSLO (Reuters) - O ano passado foi o quarto mais quente já registrado, estendendo um marco escaldante impulsionado pelas crescentes concentrações de gases de efeito estufa produzidos pelo homem, afirmou nesta segunda-feira o Serviço de Mudança Climática Copernicus, da União Europeia.

Em 2018, a temperatura média do ar na superfície global foi de 14,7 graus Celsius, 0,2 graus a menos do que em 2016, o ano mais quente já registrado, afirmou a organização no primeiro levantamento global de temperaturas baseado em dados coletados durante o ano inteiro.

O ano de 2016 foi influenciado pelo fenômeno El Niño que aqueceu a superfície do Oceano Pacífico.

“Em 2018, nós vimos novamente um ano muito quente, o quarto mais quente já registrado”, disse Jean-Noël Thépaut, chefe do Serviço de Mudança Climática Copernicus, em comunicado.

“Eventos climáticos dramáticos como os verões quentes e secos em grandes partes da Europa ou a crescente temperatura ao redor das regiões do Ártico são sinais preocupantes para todos nós”, acrescentou.

Aproximadamente 200 países firmaram um “guia de regras” para cumprir o acordo climático de Paris durante conversas na Polônia no mês passado, mas críticos disseram que a medida é insuficiente para impedir que o mundo chegue a níveis perigosos de aquecimento global.

O acordo de Paris de 2015 visa encerrar a era do combustível fóssil neste século, passando para energias mais limpas como a eólica ou solar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja retirar Washington do tratado e, ao invés disso, promover a indústria de combustível fóssil norte-americana.

O relatório do Copernicus confirma projeções feitas pela Organização Meteorológica Mundial, da ONU, em novembro, de que 2018 seria o quarto ano mais quente, após um início de temperaturas mais baixas.

(Reportagem de Alister Doyle)

