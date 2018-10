O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(Reuters) - Ao menos 18 pessoas, principalmente crianças e professores, morreram nesta quinta-feira em uma enchente perto do Mar Morto na Jordânia, que aconteceu enquanto estavam em um passeio, disseram resgatistas e funcionários de um hospital.

Trinta e quatro pessoas foram resgatadas em uma grande operação que envolveu helicópteros e centenas de tropas do Exército, disse o chefe da polícia, brigadeiro Farid al Sharaa, à televisão estatal. Algumas das pessoas resgatadas estavam em estado grave.

Muitos dos mortos eram crianças com menos de 14 anos. Algumas famílias que faziam piquenique no lugar, um destino popular, também estavam entre os mortos e feridos, disseram resgatistas, sem dar um detalhamento dos números.

Centenas de famílias e parentes se reuniram no hospital Shounah, a poucos quilômetros do local. Parentes choravam e buscavam informações sobre crianças desaparecidas, disse uma testemunha.

O rei Abdullah cancelou uma viagem ao Barein para acompanhar as operações de resgate, disse a imprensa estatal.

Israel enviou helicópteros de busca para auxiliar, segundo um comunicado do Exército israelense, acrescentando que a equipe enviada após pedido de Amã estava operando no lado jordaniano do Mar Morto.

O porta-voz da Defesa Civil, capitão Iyad al Omar, disse à Reuters que o número de mortes deverá subir. Resgatistas com lanternas vasculhavam as falésias perto da costa do Mar Morto, onde corpos foram encontrados.

Uma testemunha disse que um ônibus com 37 crianças e sete professores estava em passeio ao local quando fortes enxurradas da enchente jogaram o ônibus em um vale.

(Por Suleiman Al-Khalidi)

