O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Agosto de 2018 17:17 15. Agosto 2018 - 17:17

CAIRO (Reuters) - Ao menos 22 estudantes de uma escola primária morreram por afogamento nesta quarta-feira quando um barco com mais de 40 pessoas a bordo naufragou enquanto cruzava o rio Nilo no norte do Sudão, relatou a agência de notícias estatal Suna.

Forças da defesa civil estavam realizando buscas nas águas pelos corpos das crianças desaparecidas, segundo a agência. Uma funcionária de um hospital também se afogou.

De acordo com a Suna, o motor do barco parou de funcionar em um local de forte correnteza enquanto cruzava o rio para chegar a uma escola em Kabna, um pequeno vilarejo no norte do Sudão.

(Reportagem de Khalid Abdelaziz)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português