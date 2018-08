O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Agosto de 2018 0:38 03. Agosto 2018 - 00:38

BERLIM (Reuters) - O apoio ao bloco conservador da chanceler alemã, Angela Merkel, caiu para uma mínima recorde, depois de uma prejudicial contenda interna sobre política de imigração, com o apoio ao grupo de extrema-direita Alternativa para Alemanha (AfD) atingindo uma máxima recorde, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira.

A pesquisa ARD DeutschlandTrend colocou o apoio à aliança conservadora de Merkel --a sua União Democrata Cristã (CDU) e seus aliados bávaros, a União Social Cristã (CSU)-- em 29 por cento, um ponto percentual abaixo do nível do início de julho.

Merkel, que lidera a Alemanha desde 2005, evitou por pouco o colapso de seu governo de coalisão no mês passado, depois de uma disputa entre a CDU e a CSU sobre política de imigração.

Os partidos conservadores irmãos governam em uma grande coalisão com o Partido Social-Democrata (SPD), de tendência esquerdista.

O Afd, anti-imigração, ganhou um ponto percentual na pesquisa ARD DeutschlandTrend, conduzida pelo Infratest Dimap, para um recorde de 17 por cento.

Nas eleições federais de setembro passado, o bloco CDU/CSU teve 32,9 por cento dos votos e o AfD chegou ao Parlamento nacional pela primeira vez, com 12,6 por cento, transformando-o no terceiro maior partido da Alemanha. O SPD veio em segundo com 20,5 por cento.

A pesquisa coloca o apoio ao SPD em 18 por cento, inalterado ante o começo de julho. A Infratest Dimap entrevistou 1.508 eleitores em toda a Alemanha entre segunda-feira e quarta-feira desta semana.

(Por Paul Carrel)

