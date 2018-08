O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Rich McKay

ATLANTA (Reuters) - A maioria dos podcasts do teórico de conspiração Alex Jones foi removida do iTunes, da Apple, e de aplicativos de podcasts, informou o site de notícias BuzzFeed, citando declaração de um porta-voz da empresa no domingo.

A decisão da Apple é a mais abrangente de uma repressão recente aos programas de Jones pelo Facebook e outros sites online que suspenderam ou removeram parte de seu conteúdo baseado em conspiração.

A Apple disse ao Buzzfeed que havia removido toda a biblioteca de cinco dos seis podcasts Infowars, de Jones, incluindo os programas "War Room" e o diário "The Alex Jones Show".

Apenas um programa fornecido pela Infowars, "RealNews com David Knight", permaneceu nas plataformas da Apple no domingo, de acordo com relatos da mídia.

Um porta-voz da Apple não estava disponível para comentar nesta segunda-feira.

Em outras ações recentes contra Jones, o Facebook suspendeu o rádio e o host da internet do perfil pessoal do site do Facebook por 30 dias no final de julho, que a empresa disse que eram intimidação e incitação ao ódio.

O Facebook também anunciou nesta segunda-feira que havia removido quatro páginas pertencentes a Alex Jones por "postagens repetidas de conteúdo nos últimos dias", o que quebra os padrões da comunidade.

A empresa disse que removeu as páginas "por glorificar a violência, que viola nossa política de violência gráfica e usa uma linguagem desumana para descrever pessoas que são transexuais, muçulmanas e imigrantes, o que viola nossas políticas de discurso de ódio".

Desde a fundação da Infowars em 1999, Jones construiu uma vasta audiência. Entre as teorias que ele promoveu é que os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington foram encenados pelo governo.

(Reportagem adicional de Ishita Chigilli Palli)

