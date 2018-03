O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Novembro de 2009 17:34 05. Novembro 2009 - 17:34

SANTIAGO (Reuters) - A aprovação dos chilenos ao governo de Michelle Bachelet atingiu o patamar histórico de 80 por cento em outubro, a pouco mais de um mês para as próximas eleições presidenciais, revelou nesta quinta-feira uma pesquisa da Adimark Gfk.

Embora Bachelet não possa se candidatar, os chilenos aprovam o último ano de governo da presidente. Em setembro ela já tinha obtido um recorde de 76 por cento de aprovação.

"A alta vem sendo contínua e sustentada nos últimos 12 meses, como mostrou esse estudo mensal. Bachelet se transformou em um dos líderes mais bem avaliados da América e, provavelmente, do mundo", segundo a Adimark Gfk.

"Estamos na presença de um fenômeno de opinião pública sobre o qual não existem antecedentes comparáveis", acrescentou a empresa.

Há um ano, Bachelet tinha 42 por cento de aprovação, o que significa um aumento de 38 pontos em meio a uma grave crise econômica.

Bachelet, do bloco de centro-esquerda Concertación --que governa o país desde 1990--, assumiu em março de 2006 para um mandato de quatro anos.

Embora o Chile tenha entrado em sua primeira recessão em uma década no primeiro semestre deste ano, a economia começou a se recuperar nos últimos meses, apoiada por um plano milionário do governo e uma agressiva baixa na taxa de juros.

"A alta na popularidade de Bachelet está estreitamente associada às percepções sobre o manejo da economia. A economia é hoje a área do governo melhor avaliada, e o ministro (da Fazenda) Andrés Velasco é o ministro mais bem avaliado do gabinete", disse a Adimark Gfk.

Os chilenos elegerão um novo presidente em dezembro e até agora as pesquisas colocam na dianteira o empresário milionário Sebastián Piñera, da oposição de direita.

(Reportagem de Antonio de la Jara)

