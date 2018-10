O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Dmitry Zhdannikov

LONDRES (Reuters) - A Arábia Saudita não tem intenção de repetir um embargo de petróleo nos moldes daquele realizado em 1973 aos consumidores ocidentais, e isolará a commodity de questões políticas, disse nesta segunda-feira o ministro da Energia saudita, em meio ao agravamento da crise devido ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

"Não há intenção", disse Khalid al-Falih à agência russa de notícias Tass, quando perguntado se poderia haver uma repetição do embargo de petróleo.

Importantes parlamentares norte-americanos voltaram sua indignação para o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, no domingo, e disseram acreditar que ele ordenou a morte de Khashoggi, embora o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha mantido uma postura mais cautelosa.

Vários parlamentares norte-americanos sugeriram sanções pesadas sobre a Arábia Saudita nos últimos dias, enquanto o reino, maior exportador de petróleo do mundo, prometeu retaliar contra qualquer sanção com "medidas maiores".

"Esse incidente vai passar. Mas a Arábia Saudita é um país muito responsável, por décadas nós usamos nossa política de petróleo como uma ferramenta econômica responsável e a isolamos da política", disse Falih.

"Meu papel como ministro da Energia é implementar o papel construtivo e responsável do meu governo e estabilizar os mercados de energia do mundo de acordo com isso, contribuindo para o desenvolvimento econômico global", disse Falih.

Ele disse que, se os preços do petróleo subirem, isso desacelerará a economia global e desencadeará uma recessão.

A crise do petróleo de 1973 começou quando produtores árabes liderados pela Arábia Saudita colocaram um embargo de petróleo aos aliados ocidentais de Israel em sua guerra com o Egito, visando Canadá, Japão, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos.

(Por Dmitry Zhdannikov e Vladimir Soldatkin)

