Combinação de fotos na Grande Mesquita em Mecca, na Arábia Saudita (3/3/2020) e do local vazio após autoridades suspenderem a peregrinação por causa do coronavírus (6/3/2020) REUTERS/Ganoo Essa

RIAD (Reuters) - A Arábia Saudita impôs um toque de recolher de 24 horas em Meca e Medina nesta quinta-feira, informou o Ministério do Interior, estendendo as medidas tomadas para combater a propagação do novo coronavírus, que já infectou mais de 1.700 pessoas e matou 16 no país.

O Ministério do Interior afirmou em um comunicado que havia algumas exceções, inclusive para trabalhadores de serviços essenciais e para que os moradores comprassem comida e tivessem acesso a cuidados médicos. O toque de recolher anterior será no período de 15h a 06h.

(Por Alaa Swilam e Stephen Kalin)

