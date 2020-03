Por Alaa Swilam

DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira que multará em até 500 mil riais (133 mil dólares) as pessoas que não revelarem informações relacionadas à sua saúde ou detalhes de viagens em seus pontos de entrada, em um esforço do reino do Golfo Pérsico para evitar a propagação do coronavírus.

No domingo, o reino impôs uma interdição temporária em Qatif, província petroleira do leste onde mora a maioria dos 15 indivíduos diagnosticados com a doença no país. Alguns não revelaram às autoridades que viajaram ao Irã ao voltarem à Arábia Saudita por outros países do Golfo.

A Arábia Saudita suspendeu as viagens a nove países, incluindo vizinhos árabes, nesta segunda-feira, e disse que adotará ações legais contra qualquer cidadão em viagem para o Irã, que relatou 237 mortes decorrentes do vírus também nesta segunda-feira.

O reino disse que a maioria dos indivíduos com coronavírus voltou do Irã ou do Iraque –-que abriga santuários xiitas-– ou interagiram com pessoas que visitaram a República Islâmica. Qatif tem uma grande população xiita.

"Todos os viajantes vindo ao reino em voos internacionais, gerentes e funcionários de outros meios de transporte têm que respeitar as diretivas de saúde locais e internacionais", disse um comunicado do procurador público saudita.

Uma multa de até 500 mil riais será imposta a pessoas que as descumprirem, disse o texto, acrescentando que profissionais de transporte serão responsabilizados por qualquer consequência de suas violações.

