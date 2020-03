RIAD (Reuters) - A Arábia Saudita deteve três príncipes sauditas, incluindo o príncipe Ahmed bin Abdulaziz, irmão mais novo do rei Salman, e o príncipe Mohammed bin Nayef, sobrinho do rei, por supostamente planejarem um golpe, segundo fontes.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, filho do rei Salman e governante de fato do país, o maior exportador de petróleo do mundo e um importante aliado dos EUA, conseguiu consolidar o poder desde que derrubou Mohammed bin Nayef como herdeiro do trono em um golpe de Estado em 2017.

Mais tarde naquele ano, ele prendeu vários membros da realeza e outros sauditas importantes, mantendo-os por meses no hotel Ritz-Carlton, em Riad, em uma campanha anticorrupção de grande repercussão no país e no exterior.

Cinco fontes disseram à Reuters que o príncipe Ahmed e Mohammed bin Nayef foram detidos na operação mais recente. Três das fontes, incluindo uma regional, disseram que Mohammed bin Nayef e seu meio-irmão, Nawaf, foram apanhados em um acampamento particular no deserto na sexta-feira. Duas fontes disseram que Ahmed foi levado de sua casa.

O príncipe herdeiro Mohammed, também conhecido como MbS, "acusou-os de manter contatos com potências estrangeiras, incluindo norte-americanos e outros, para realizar um golpe de Estado", disse a fonte regional.

"Com essas prisões, o MbS consolidou todo o seu poder", acrescentou a fonte, indicando que não há rivais para contestar sua sucessão ao trono.

Outra fonte disse que os príncipes foram acusados de "traição". Uma terceira fonte disse que eles estavam discutindo um golpe com o apoio de tribos poderosas, mas não haviam atingido estágios avançados.

A assessoria de comunicação do governo saudita não respondeu a um pedido de comentário sobre as detenções, inicialmente relatadas pelo The Wall Street Journal.

(Reportagem de Stephen Kalin e Marwa Rashad)

