Este conteúdo foi publicado em 19 de Maio de 2018 16:40 19. Maio 2018 - 16:40

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O arcebispo salvadorenho Óscar Romero será canonizado em uma cerimônia do Vaticano no dia 14 de outubro, disse a igreja neste sábado, uma decisão que vai decepcionar algumas pessoas na América Latina que queriam que ele fosse declarado santo no continente.

O falecido papa Paulo 6º também se tornará santo durante a mesma cerimônia, junto com dois padres e duas freiras, disse o Vaticano em comunicado depois que o papa Francisco e um conselho de cardeais aprovaram as canonizações.

Romero, um defensor dos pobres que se tornou um ícone dos direitos humanos na América Latina, foi morto por um esquadrão da morte da direita em 1980. Seu caminho para a santidade não avançou nos dois papados anteriores, por preocupações de que a escolha fosse classificada como política.

Mas Francisco, que nasceu em Buenos Aires e faz da defesa dos oprimidos um pilar do seu pontificado, resolveu bancar a canonização. Romero foi declarado “beato” em 2015, em San Salvador.

O cardeal José Gregório Rosa Chávez, de El Salvador, e outros bispos do país pediram ao papa, em carta, que realizasse a canonização em El Salvador.

“Nós pedimos isso para permitir que os pobres estejam próximos ao seu pastor. Mas se isso não for possível pedimos ao papa que visite a tumba de Romero durante sua viagem ao Panamá”, disse Chávez em entrevista à TV2000.

Algumas pessoas esperavam que, se a cerimônia não pudesse ser realizada em El Salvador, que ocorresse no Panamá, em janeiro, quando o papa visitará o país para um festival de jovens.

O papa argentino anunciou pessoalmente sua decisão de proclamar Paulo 6º como santo em fevereiro, em um encontro privado com padres de Roma.

(Reportagem de Giulia Segreti)

