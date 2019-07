Por Iona Serraoica

WINDSOR, Inglaterra (Reuters) - Archie Harrison Mountbatten Windsoe, filho de dois meses do príncipe britânico Harry com sua mulher, Meghan, foi batizado neste sábado, em uma pequena cerimônia privada no Castelo de Windsor.

A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, na capela privada do castelo, informou o Palácio de Buckingham.

De acordo com a tradição real, a pia batismal Lily Font e água do rio Jordão foram utilizados durante a cerimônia, e Archie, que nasceu em 6 de maio, vestiu uma réplica feita à mão da túnica batismal real.

Em sua página oficial do Instagram, Harry e Meghan, conhecidos como duque e duquesa de Sussex, compartilharam fotos tiradas no castelo de Windsor.

Uma das imagens foi o retrato da família, incluindo o pai de Harry, príncipe Charles, e a mãe de Meghan, Doria Ragland, assim como o irmão mais velho de Harry, o príncipe William, e sua mulher, Kate.

As tias maternais de William e Harry, Sarah McCorquodale e Jane Fellowes, também posaram para a foto.

Uma segunda foto, em preto e branco, mostra Archie nos braços de seus pais no jardim.

O Palácio de Buckingham não revelou quem são os padrinhos de Archie.

(Reportagem de Iona Serrapica)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram