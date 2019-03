Por Lamine Chikhi e Hamid Ould Ahmed

ARGEL (Reuters) - Argelinos foram às ruas para comemorar na noite desta segunda-feira (horário local) depois que o presidente Abdelaziz Bouteflika anunciou ter desistido de pleitear um quinto mandato, cedendo a semanas de manifestações em massa contra seu governo de 20 anos.

Dezenas de milhares de pessoas de todas as classes sociais vinham protestando quase diariamente contra a decisão de Bouteflika de concorrer na eleição, rejeitando um sistema político desgastado e dominado durante quase 60 anos por veteranos da guerra de independência da França.

Após o anúncio, uma multidão de manifestantes foi às ruas com uma enorme bandeira da Argélia. Centenas de pessoas, jovens e idosas, se uniram à aglomeração, saltando de empolgação, e motoristas buzinavam em aprovação.

"Nossos protestos deram frutos! Derrotamos os apoiadores do quinto mandato!", disse o taxista Mohamed Kaci, de 50 anos.

Hoje com 82 anos, Bouteflika está no poder há 20 anos, mas é visto em público raramente desde que sofreu um derrame em 2013.

Em uma série de anúncios feitos na noite desta segunda-feira, a Presidência disse que a eleição, antes marcada para abril, será adiada, mas não informou uma nova data.

Uma nova Constituição será submetida ao público por meio de um referendo. Ele também prometeu reformas políticas e econômicas.

O primeiro-ministro, Ahmed Ouyahia, renunciou, e o ministro do Interior, Noureddine Bedoui, que não é visto como um membro do círculo íntimo de Bouteflika, foi escolhido como novo premiê. Ramtane Lamamra, assessor diplomático do presidente, será seu vice.

