BUENOS AIRES (Reuters) - Um paciente diagnosticado com coronavírus morreu no sábado na Argentina, disse o Ministério da Saúde do país, a primeira vítima fatal relacionada ao vírus na América Latina.

Até o momento, outros países da região confirmaram casos, como México, República Dominicana, Equador, Paraguai, Colômbia, Chile, Peru e Brasil.

O paciente que morreu era um homem de 64 anos que voltou em 25 de fevereiro de uma viagem à Europa. Ele foi internado em um hospital na cidade de Buenos Aires, informou o ministério em comunicado.

Até sexta-feira, a Argentina tinha oito pessoas infectadas. Segundo o governo, todos os casos ocorreram em pessoas que viajaram recentemente para a Europa.

O Covid-19 infectou cerca de 100 mil pessoas em 90 países e matou 3.400 pacientes, principalmente na China.

(Por Eliana Raszewski e Hugh Bronstein)

