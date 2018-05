O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BUENOS AIRES (Reuters) - Representantes de Argentina, Canadá, Austrália, México, Chile e os Estados Unidos disseram em um comunicado conjunto, nesta segunda-feira, que não irão reconhecer o resultado da eleição presidencial de domingo na Venezuela, vencida pelo presidente Nicolás Maduro sob denúncias de irregularidades.

"Levando em consideração a falta de legitimidade do processo eleitoral, nós não reconhecemos os resultados das eleições... que excluíram a participação de alguns atores políticos", disse o ministro argentino das Relações Exteriores, Jorge Faurie.

O Chile não faz parte do Grupo dos 20, mas foi convidado a participar da reunião de chanceleres do G20 pela Argentina, que ocupa a presidência rotativa do grupo neste ano.

