BUENOS AIRES (Reuters) - Um argentino de 61 anos que viajou recentemente para a Europa morreu nesta sexta-feira, na província de Chaco, no norte do país, e se tornou a segunda pessoa a falecer na Argentina por conta do coronavírus.

A primeira morte foi de um homem de 65 anos com problemas respiratórios, que morreu no começo de março em um hospital de Buenos Aires, após retornar de uma viagem à França.

A segunda vítima, que já tinha outra doença, foi confirmada pela diretora de Epidemiologia de Chaco, María Flores Barros.

Já são 31 casos confirmados de coronavírus na Argentina, dos quais apenas três ocorreram via contato direto por pessoas que viajaram a outros países.

(Reportagem de Marina Lammertyn)

