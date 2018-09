O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Setembro de 2018 18:59 02. Setembro 2018 - 18:59

CAIRO (Reuters) - Arqueólogos no Egito disseram ter encontrado uma das cidades mais antigas de que se tem conhecimento no Delta do Nilo, datada da era neolítica.

Uma missão conjunta de egípcios e franceses descobriu vários silos de armazenagem contendo grandes quantidade de restos de animais e plantas, bem como ferramentas de cerâmica e de pedra, disse o ministério de antiguidades em um comunicado neste domingo.

O ministério disse que a descoberta indica que humanos habitaram o fértil Tell al-Samara, na província norte de El-Dakahlia, desde o quinto milênio antes de Cristo, muito antes da mais antiga pirâmide conhecida do Egito.

"Analisando o material biológico que foi descoberto vai nos dar uma visão mais clara das primeiras comunidades que se instalaram no Delta e as origens da agricultura e pecuária no Egito", disse Nadia Khedr, uma funcionária do ministério responsável por antiguidades egípcias, gregas e romanas no Mediterrâneo.

A agricultura neolítica, baseada no ciclo das chuvas, pode deter pistas vitais para o salto tecnológico que levou à produção a partir da irrigação ao longo do Nilo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português