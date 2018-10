O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Outubro de 2018 14:43 24. Outubro 2018 - 14:43

(Reuters) - Um artefato explosivo foi encontrado na manhã desta quarta-feira em correspondência enviada ao ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e a sua mulher, Hillary Clinton, relatou o jornal New York Times.

Segundo o jornal, o dispositivo foi identificado por um técnico que examina as correspondências enviadas ao casal. Uma autoridade disse ao jornal que o artefato é semelhante ao encontrado na casa do bilionário George Soros no início desta semana.

Na segunda-feira, um pacote contendo o que parecia ser um dispositivo explosivo foi encontrado em uma caixa de correio do lado de fora da residência de Soros em Nova York, e foi detonado pela polícia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português