O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 12:02 19. Março 2018 - 12:02

(Reuters) - Um experiente artista do Cirque du Soleil morreu após cair no palco durante uma apresentação com fitas aéreas em um espetáculo de final de semana em Tampa, na Flórida, informou a companhia no domingo.

O incidente aconteceu na noite de sábado quando Yann Arnaud, de 38 anos, caiu durante apresentação do show VOLTA, de acordo com o Cirque du Soleil Entertainment Group. O artista francês morreu em decorrência de seus ferimentos em um hospital próximo.

Arnaud se apresentava em shows do Cirque du Soleil há 15 anos e era considerado um dos artistas mais experientes da companhia, disse o presidente do grupo, Daniel Lamarre, em entrevista por telefone.

"Nós ficamos muito surpresos, considerando a sua experiência, que algo como isso tenha acontecido", disse Lamarre, falando de Tampa, onde foi para ficar com o elenco do espetáculo. "Não posso descrever como as pessoas se sentem. É terrível."

A morte é a terceira envolvendo um artista do circo nos 34 anos da companhia, disse Lamarre, acrescentando que o ato com fitas aéreas é considerado um número relativamente seguro.

Reportagens da mídia local dizem que Arnaud aparentemente perdeu o controle da fita e caiu, encerrando imediatamente o espetáculo. A polícia de Tampa disse que o incidente está sob investigação da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos.

(Reportagem de Letitia Stein em Detroit; Reportagem adicional de Jon Herskovitz no Texas)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.