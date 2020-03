WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, que tem sido acusado de racismo por rotular o coronavírus pandêmico como "vírus chinês", disse em tuítes nesta segunda-feira que os asiáticos-americanos não foram os responsáveis pela propagação da doença e precisavam ser protegidos.

Mais cedo na segunda-feira, o jornal New York Times citou grupos de defesas de direitos humanos e pesquisadores que disseram que houve um surto de ataques físicos e verbais a norte-americanos de origem asiática reportados em jornais e números telefônicos de denúncia enquanto o vírus se espalha pelos Estados Unidos.

Na semana passada, Trump escalou sua retórica contra a China devido ao coronavírus, dizendo que Pequim deveria ter agido mais rápido para alertar o mundo sobre o surto da doença no país. Ele também dispensou as críticas de que rotular o vírus como "vírus chinês" seria racismo.

Ele ignorou uma pergunta de um repórter na última quarta-feira sobre se o nome seria potencialmente ofensivo aos norte-americanos de origem asiática, assim como sobre o relato de um funcionário anônimo da Casa Branca, que teria cunhado o termo "kung-flu" em particular, num trocadilho com a palavra gripe em inglês.

Na segunda-feira, Trump publicou no Twitter: "É muito importante que protejamos totalmente nossa comunidade asiática nos Estados Unidos e em todo mundo. Eles são pessoas incríveis, e a propagação do vírus NÃO é culpa deles de maneira alguma. Eles estão trabalhando de perto conosco para nos livrarmos do vírus. VAMOS TRIUNFAR JUNTOS!".

(Reportagem de David Brunnstrom)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram