CARACAS (Reuters) - A Assembleia Constituinte da Venezuela, favorável ao atual governo, aprovou nesta segunda-feira o julgamento de quatro parlamentares de oposição acusados de cometerem crimes incluindo traição e conspiração.

Os partidos dos parlamentares negaram as acusações e denunciaram o processo como mais uma medida tomada pelo governo do presidente Nicolás Maduro para desativar a Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição e liderada por Juan Guaidó.

Em janeiro, Guaidó assumiu a Presidência interina do país e pediu a renúncia de Maduro. Sua campanha, no entanto, perdeu força nos últimos meses e o Partido Socialista do governo ainda detém o controle do Estado e das Forças Armadas.

A Assembleia Constituinte, uma super-entidade legislativa criada por Maduro para sobrepor a Assembleia Nacional, aprovou de forma unânime o início do processo após um pedido da Suprema Corte do país, que também é composta por juízes pró-governo.

Não estava imediatamente claro onde aconteceria o julgamento.

(Reportagem de Vivian Sequera e Mayela Armas)

