LONDRES (Reuters) - O principal assessor do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta terça-feira que a oferta dos Estados Unidos de se reunir com líderes iranianos, incluindo Khamenei, nunca será aceita.

Questionado sobre ofertas feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, para se encontrar com líderes iranianos, Ali Akbar Velayati disse à agência de notícias Irna: "O sonho de Trump e Pompeo nunca vai se concretizar".

Pompeo fez sua oferta no domingo em entrevista à emissora Fox News.

