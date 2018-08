O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 7 de Agosto de 2018 16:31 07. Agosto 2018 - 16:31

Assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton 27/06/2018 Alexander Zemlianichenko/Pool via Reuters

WASHINGTON (Reuters) - O assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, disse nesta terça-feira que a Coreia do Norte não tomou as medidas necessárias para a desnuclearização, apesar do acordo entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em junho.

Bolton afirmou, em entrevista à Fox News, que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, está preparado para retornar à Coreia do Norte para outra reunião com Kim.

"O que realmente precisamos não é mais retórica", disse Bolton. "O que precisamos é de atuação da Coreia do Norte na desnuclearização".

Bolton disse que os Estados Unidos cumpriram sua parte da declaração de Cingapura emitida após a cúpula de 12 de junho entre Trump e Kim.

"Apenas a Coreia do Norte que não deu os passos que achamos necessários para desnuclearizar", disse Bolton, acrescentando que o relaxamento de qualquer sanção não está sendo considerado.

Perguntado sobre a possibilidade de reuniões adicionais entre as partes, Bolton disse que Trump, em uma recente carta a Kim, propôs enviar Pompeo de volta à Coreia do Norte, e que o próprio Trump está disposto a se encontrar com Kim a qualquer momento.

A carta foi entregue ao ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Ri Yong Ho, durante o fim de semana.

O programa de armas nucleares da Coreia do Norte causou tensão internacional por décadas, e a retórica e as ameaças de Kim e Trump foram especialmente hostis poucos meses antes da reunião de junho.

(Reportagem de Susan Heavey)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português