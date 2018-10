O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

WASHINGTON (Reuters) - Kellyanne Conway, assessora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, disse no domingo que foi vítima de uma agressão sexual e que as mulheres que sobreviveram a estas experiências deveriam ser ouvidas.

"Sinto muita empatia, francamente, por vítimas de agressão sexual, assédio sexual e estupro", disse Kellyanne à CNN ao defender o juiz Brett Kavanaugh, indicado à Suprema Corte dos EUA que foi acusado de agressão sexual por uma mulher e de assédio sexual por outras duas.

"Sou vítima de uma agressão sexual", afirmou Kellyanne. Ela e autoridades da Casa Branca não responderam de imediato a um pedido de comentário da Reuters.

A indicação de Kavanaugh foi abalada pelas alegações, e Trump foi obrigado a ordenar que o FBI as investigue depois que vários parlamentares republicanos moderados, cujos votos podem ser cruciais para a confirmação de Kavanaugh, pediram um inquérito.

Kellyanne insinuou no domingo que a ira de muitas vítimas foi mal direcionada, visando apoiadores republicanos de Kavanaugh ao invés dos perpetradores das agressões.

"Não é uma reunião do movimento #MeToo", disse ela à CNN. "É política partidária nua e crua".

Nos últimos 12 meses mulheres e homens compartilharam histórias sobre assédio e abuso sexuais com a hashtag #MeToo nas redes sociais, e neste período vários homens destacados do entretenimento, da política e das finanças viram suas carreiras destruídas por acusações de má conduta sexual.

(Por Patrick Rucker)

