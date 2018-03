O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Março de 2018

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - Os principais assessores de segurança nacional de Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão se encontraram durante o final de semana para discutir a Coreia do Norte e a "completa desnuclearização da península coreana", informou o gabinete presidencial da Coreia do Sul, nesta segunda-feira.

Os dois dias de reunião também podem ajudar a preparar o caminho para um possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

As reuniões foram as mais recentes em uma série de atividades diplomáticas envolvendo a Ásia, Estados Unidos e Europa antes das cúpulas planejadas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

O chefe do Gabinete de Segurança Nacional sul-coreano, Chung Eui-yong, se encontrou com o assessor de Segurança Nacional dos EUA, H.R. McMaster, e com o assessor de Segurança Nacional do Japão, Shotaro Yachi, para discutir encontros entre Kim e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou a Casa Azul, em Seul.

Eles também discutiram o possível encontro entre Trump e Kim, acrescentou.

Os assessores de segurança dos três países discutiram a "completa desnuclearização da península coreana", concordaram que "é importante não repetir os erros do passado" e trabalhar juntos, segundo a Casa Azul.

(Reportagem de Joyce Lee)

