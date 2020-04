Por Trevor Hunnicutt e Sharon Bernstein

(Reuters) - Assessores de Joe Biden, o provável indicado democrata para concorrer contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepararão um telefonema para os rivais debaterem a reação do país à pandemia mortal do coronavírus, disse a campanha do ex-vice-presidente na quarta-feira.

Biden tem criticado a reação de Trump ao coronavírus, dizendo que ele demorou demais para acionar recursos federais para enviar equipamentos e fundos aos governadores que enfrentam a doença respiratória altamente contagiosa.

"Nossas equipes estarão em contato e combinaremos um telefonema", disse a vice-gerente de campanha de Biden, Kate Bedingfield, em um comunicado.

O aceno original de Biden para conversar com Trump foi noticiado primeiro pela Fox News.

Durante seu briefing diário à imprensa sobre o vírus, Trump disse que conversará com Biden com prazer.

"É claro, adoraria falar com ele", disse o presidente republicano. "Sempre o achei um cara legal."

Biden e o senador Bernie Sanders, que continua no páreo pela indicação democrata, mas cujas possibilidades de vencer Biden diminuem, vêm realizando seus próprios briefings sobre o coronavírus e encontros populares sobre a pandemia. Eles disputam a chance de enfrentar Trump na eleição de novembro.

(Por Trevor Hunnicutt em Nova York e Sharon Bernstein em Sacramento, Califórnia)

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759)) REUTERS ES

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram