Este conteúdo foi publicado em 12 de Novembro de 2009 18:56 12. Novembro 2009 - 18:56

CARTUM (Reuters) - Um astro do futebol nigeriano disse nesta quinta-feira que foi sentenciado a 40 chibatadas no Sudão após ter sido condenado equivocadamente por dirigir bêbado em Cartum.

Stephen Worgu, que assinou um contrato de milhões de dólares com o clube sudanês Al Merreikh no ano passado, alegou inocência e disse que vai apelar da sentença.

"Não sou culpado desse crime... Não consigo me imaginar sendo açoitado", disse ele a repórteres em um flat de Cartum.

Esse é o mais recente caso em que a lei islâmica do Sudão é colocada sob holofote. Em 2007, uma professora britânica foi presa após ter deixado sua classe dar o nome de Mohammed a um urso de pelúcia, e uma jornalista sudanesa ficou presa em setembro depois de ser condenada por indecência por estar usando calças. As duas poderiam ter sido condenadas a chibatadas.

Ingerir bebida alcoólica é proibido pela lei islâmica. Os homens culpados de cometer esse crime no país são normalmente agredidos em público em frente a tribunais, enquanto as mulheres são normalmente punidas em lugares fechados.

Worgu, de 20 anos, disse que foi parado pela polícia enquanto dirigia para casa após um jantar na casa de amigos, em agosto. Ele disse que foi levado a uma delegacia e interrogado rapidamente, e depois foi solicitado a comparecer a um julgamento esta semana.

"Estava tentando ser ouvido pelo juiz... dizendo que a polícia não realizou qualquer exame médico. Eles não me acharam com uma bebida".

(Reportagem de Andrew Heavens)

