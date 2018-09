O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Setembro de 2018 14:09 16. Setembro 2018 - 14:09

DUBAI (Reuters) - Quatro pessoas morreram neste domingo em um ataque aéreo que atingiu uma estação de rádio na cidade portuária no Mar Vermelho de Hodeidah, no Iêmen, disseram moradores e fontes médicas à Reuters.

Os quatro eram funcionários da estação de rádio, chamada Almaraweah, segundo as fontes.

O ataque ocorreu quando uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita retomou na semana passada uma ofensiva para capturar Hodeidah, o principal porto do norte do Iêmen e a porta de entrada para as importações para a capital Sanaa.

Ambas as cidades estão sob o controle do grupo Houthi do Iêmen.

A coalizão não pôde ser contatada imediatamente para comentar.

Forças iemenitas apoiadas pela coalizão saudita, que tem apoio do Ocidente, tomaram na semana passada a principal estrada que liga Hodeidah a Sanaa, poucos dias depois do colapso das negociações de paz patrocinadas pela Organização das Nações Unidas em Genebra.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português