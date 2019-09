Veículos danificados em local de ataque com carro-bomba em Qalat, capital da província de Zabul, no Afeganistão 19/09/2019 REUTERS/Stringer

CABUL (Reuters) - O número de mortos na explosão de um caminhão-bomba do Taliban que destruiu um hospital no sul do Afeganistão aumentou para 39, além de 140 feridos, disse um porta-voz do governador local nesta sexta-feira.

"Apenas dois dos mortos eram integrantes de forças de segurança, e o resto deles eram civis, incluindo mulheres, crianças, pacientes e visitantes", disse o porta-voz Gul Islam Syaal sobre o ataque de quinta-feira.

O Taliban informou que o alvo do ataque em Qalat, capital da província de Zabul, era a sede do Departamento de Inteligência do governo.

Os militantes islâmicos vêm promovendo ataques quase diários desde o colapso das negociações por paz com os Estados Unidos neste mês.

(Reportagem de Abdul Qadir Sediqi, em Cabul)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram