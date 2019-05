(Reuters) - Um funcionário público insatisfeito abriu fogo no centro municipal de Virginia Beach, nos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira, matando 11 pessoas e ferindo pelo menos outras seis antes de se suicidar, de acordo com informações do chefe de polícia da cidade.

James Cervera afirmou que as circunstâncias precisas do ataque seguem sob investigação e deu poucos detalhes do que se sabe, mas confirmou que um policial estava entre os atingidos pelos tiros, mas sobreviveu.

Cervera disse que o suspeito era funcionário municipal há um longo tempo, e o descreveu como "insatisfeito". Não ficou imediatamente claro se ele se suicidou ou foi morto em uma troca de tiros com a polícia.

Os disparos começaram, segundo Cervera, pouco depois das 16h (horário local) no Prédio Dois do complexo do centro municipal, uma instalação descrita como sede dos serviços públicos de Virginia Beach e que fica ao lado da prefeitura da cidade.

Virginia Beach, município costeiro da Baía de Chesapeake, banhado pelo Oceano Atlântico, é a cidade mais populosa do Estado da Virgínia, com cerca de 450 mil habitantes.

"Este é o dia mais devastador da história de Virginia Beach", disse o prefeito da cidade, Bobby Dyer, em uma entrevista coletiva ao lado do chefe de polícia. "As pessoas envolvidas são nossos amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, colegas."

(Por Brendan O'Brien em Chicago e Steve Gorman em Los Angeles)

