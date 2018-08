O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 11:16 23. Agosto 2018 - 11:16

PARIS (Reuters) - Ao menos duas pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida em um ataque com faca em Trappes, um subúrbio de Paris, nesta quinta-feira, disseram autoridades francesas.

O agressor foi em seguida morto a tiros pela polícia.

"A operação policial foi encerrada... a pessoa foi neutralizada e está morta", disse a prefeitura local em publicação no Twitter.

O Estado Islâmico emitiu um comunicado reivindicando responsabilidade pelo ataque. Segundo o canal BFM TV, o agressor gritou "Allahu akbar" (Alá é maior, em árabe), mas a polícia não pôde confirmar a informação de imediato.

Uma fonte do Ministério do Interior francês disse que as vítimas eram a mãe e irmã do agressor, e a polícia está apurando se o incidente foi uma briga familiar.

"A razão por trás do ataque e seu perfil ainda não são conhecidos e estão sendo investigados", disse outra fonte.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português