Homens carregam caixão de uma das vítimas de ataque com drone em Khogyani, na província de Nangarhar, no Afeganistão 19/09/2019 REUTERS/Parwiz

Por Ahmad Sultan e Abdul Qadir Sediqi

JALALABAD, Afeganistão (Reuters) - Um ataque com drone dos Estados Unidos com o objetivo de atingir um esconderijo do Estado Islâmico no Afeganistão matou pelo menos 30 civis que estavam descansando após um dia de trabalho no campo, disseram autoridades nesta quinta-feira.

O ataque na noite de quarta-feira também feriu 40 pessoas depois de atingir acidentalmente agricultores e trabalhadores que acabavam de colher pinhões em Wazir Tangi, na província de Nangarhar, no leste do país, disseram três autoridades afegãs à Reuters.

"Os trabalhadores acenderam uma fogueira e estavam sentados juntos quando um drone os atingiu", disse o ancião tribal Malik Rahat Gul à Reuters por telefone de Wazir Tangi.

O Ministério da Defesa do Afeganistão e um alto funcionário dos EUA em Cabul confirmaram o ataque com drone, mas não divulgaram detalhes das vítimas.

"As forças norte-americanas realizaram um ataque com drone contra terroristas do Daesh em Nangarhar", disse o coronel Sonny Leggett, porta-voz das Forças Armadas norte-americanas no Afeganistão, usando sigla do Estado Islâmico

"Estamos cientes das alegações de mortes de não combatentes e estamos trabalhando com autoridades locais para determinar os fatos".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram