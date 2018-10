O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

20. Outubro 2018 - 15:32

Por Hamid e Shalizi

CABUL (Reuters) - Um suicida explodiu-se na capital afegã no sábado, matando pelo menos 15 pessoas, enquanto a votação foi concluída em eleições parlamentares que foram ofuscadas pela ameaça de ataques e sérios problemas organizacionais.

A votação deveria ter sido concluída no momento em que o suicida atacou em uma área ao norte de Cabul, mas as seções eleitorais permaneceram abertas por mais tempo do que o normal para lidar com um grande número de pessoas que não puderam votar.

Dez civis e cinco policiais foram mortos quando o suicida tentou entrar em uma estação de votação e mais de 25 ficaram feridos, disse um alto funcionário de segurança.

O ataque parece ter sido o mais grave de um dia marcado por uma série de incidentes de menor escala que causaram dezenas de vítimas em todo o país.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

Militantes do Taleban emitiram uma série de declarações dizendo às pessoas para não participarem do que consideram um processo imposto pelos estrangeiros e que os centros eleitorais de alerta poderiam ser atacados.

Preocupações eleitorais mais amplas se concentraram em problemas técnicos e organizacionais com equipamentos biométricos de registro de eleitores, estações de votação que não abriram a tempo, falta de materiais eleitorais e atrasos, forçando longas esperas.

A Comissão Eleitoral Independente (IEC), órgão supervisor, disse que as horas de votação seriam estendidas em alguns centros para atender à demanda e que algumas seções eleitorais, que não haviam sido abertas, estariam abertas no domingo.

