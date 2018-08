O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Agosto de 2018 21:29 03. Agosto 2018 - 21:29

CABUL (Reuters) - Um ataque suicida realizado contra uma mesquita xiita situada no leste do Afeganistão durante as orações desta sexta-feira deixou 39 mortos e 80 feridos, informaram autoridades do governo e a polícia.

Ninguém assumiu a responsabilidade do ataque de imediato, mas a polícia disse que dois homens entraram na mesquita da cidade de Gardez, na província de Paktia, onde cerca de 100 pessoas oravam.

A explosão visou a mesquita Khawaja Hassan.

Abdullah Hazrat, um alto funcionário do governo, disse que os militantes abriram fogo contra os fiéis e um deles se explodiu. Seguranças da mesquita atiraram no outro militante.

De acordo com uma testemunha, os agressores entraram no salão de orações e estavam usando véus de rosto inteiro.

(Reportagem de Ahmad Sultan)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português