WASHINGTON (Reuters) - O alcance e precisão dos bombardeios realizados por drones contra refinarias da Arábia Saudita no sábado sugere que o ataque não foi conduzido por Houthis e que foi promovido a partir da direção oeste-noroeste, não do sul, a partir do Iêmen, disse uma autoridade dos Estados Unidos, neste domingo.

"Não há dúvida de que o Irã é responsável. Não importa como você analise, não há escapatória. Não há outro candidato. A evidência aponta para nenhuma outra direção além daquela que torna o Irã responsável por isso", disse a autoridade à Reuters.

(Por Roberta Rampton)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram