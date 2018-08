O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

02. Agosto 2018 - 17:54

GENEBRA (Reuters) - Os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a mídia violam as normas básicas da liberdade de imprensa e podem desencadear violências reais contra jornalistas, disse o relator da ONU para liberdade de expressão, David Kaye, nesta quinta-feira.

"Esses ataques vão contra as obrigações do país para respeitar a liberdade de imprensa e a lei internacional de direitos humanos", disse Kaye em comunicado conjunto com Edison Lanza, que tem o mesmo cargo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

"Estamos especialmente preocupados de que esses ataques aumentem o risco de jornalistas serem alvos de violência", afirmaram.

(Reportagem de Tom Miles)

