O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 22:10 03. Outubro 2018 - 22:10

(Reuters) - Um atirador abriu fogo contra um veículo em movimento em frente a um shopping na Filadélfia nesta quarta-feira, ferindo cinco jovens, um deles gravemente, disse a polícia.

Todas as cinco vítimas do tiroteio, que foi noticiado logo após as 15h30 (horário de Brasília), foram transportadas para o Einstein Medical Center, informou a polícia da Filadélfia em um comunicado.

Um homem de 20 anos que foi baleado na cabeça tinha condição grave, segundo a polícia. As outras quatro vítimas, todos homens com idades entre 19 e 23 anos, estavam em condição estável.

Nenhum suspeito foi imediatamente levado sob custódia e nenhuma arma foi recuperada no local, disse a polícia, pedindo dicas da população para ajudar a resolver o caso.

(Reportagem de Dan Whitcomb em Los Angeles e Gabriella Borter em Nova York)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português