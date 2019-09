Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A ativista climática sueca Greta Thunberg reagiu nesta terça-feira a uma tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de zombá-la no Twitter alterando seu perfil na rede social para refletir o comentário provocador de Trump.

Na noite de segunda-feira, Trump retuitou um vídeo do discurso da adolescente de 16 anos em uma cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU) no qual ela denunciou líderes mundiais raivosamente por não combaterem a mudança climática com um desafio: "Como vocês ousam?"

Trump, de 73 anos, comentou: "Ela parece uma garota muito feliz à espera de um futuro brilhante e maravilhoso. Tão bom de ver!"

Nesta terça-feira, Greta reagiu mudando sua biografia no Twitter: "Uma garota muito feliz à espera de um futuro brilhante e maravilhoso."

Um vídeo da Reuters que mostra Greta olhando feio para Trump ao entrar na ONU, em Nova York, na segunda-feira viralizou nas redes sociais. Trump questiona a ciência climática e contestou todas as grandes regulações dos EUA voltadas para o combate à mudança climática.

Um ano atrás, Greta começou a faltar às aulas às sextas-feiras para exigir ações climáticas diante do Parlamento sueco, inspirando milhões de adolescentes e desencadeando um movimento global de greves climáticas conhecido como Sextas-Feiras pelo Futuro.

Também nesta terça-feira, as hashtags #GretaThunbergSuperouTrump e #SejaMelhor faziam sucesso nos EUA. "Seja Melhor" é uma campanha da primeira-dama norte-americana, Melania Trump, contra o assédio online.

Greta está no páreo para o Prêmio Nobel da Paz, uma das poucas pessoas cuja indicação se tornou conhecida antes da cerimônia de premiação. Ela é a favorita dos apostadores a receber a honraria no mês que vem.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram