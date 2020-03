ESTOCOLMO (Reuters) - A ativista ambiental Greta Thunberg disse nesta terça-feira que enquanto se auto-isolava em sua casa após viagens recentes pela Europa provavelmente adoeceu com o Covid-19, e pediu que os outros jovens fiquem em casa também, mesmo se estiverem se sentindo um pouco mal, para impedir a propagação do coronavírus.

A sueca Thunberg disse no Instagram que agora estava recuperada dos sintomas, mais amenos que a última gripe que teve, e poderia não ter suspeitado que tinha Covid-19 se não fosse por seu pai, que havia viajado com ela e desenvolveu sintomas mais graves.

"Muitos (especialmente os jovens) podem nem reparar nos sintomas, ou apresentá-los de maneira bem leve. Eles não sabem que têm o vírus e podem passá-lo adiante para pessoas em grupos de risco", disse.

"Nós que não pertencemos a um grupo de risco temos uma responsabilidade enorme, nossas ações podem representar a diferença entre a vida e a morte para outros. Por favor, tenham isso em mente, sigam as orientações dos especialistas e das suas autoridades locais e #FiqueEmCasa para desacelerar a propagação do vírus".

A fundadora do movimento de juventude "Fridays for Future" disse que não foi testada para o vírus, mas que com os sintomas combinados e circunstâncias era bem provável que ela o tivesse contraído. Ela se isolou, pois havia visitado países atingidos pela epidemias de coronavírus.

(Reportagem de Anna Ringstrom)

