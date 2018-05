O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 18:04 18. Maio 2018 - 18:04

Por Venus Wu

HONG KONG (Reuters) - Um tribunal de Hong Kong condenou nesta sexta-feira um proeminente ativista pró-independência do território controlado pela China por motim, um veredicto que pode colocá-lo na prisão por até 12 anos.

O caso de grande destaque diz respeito a um protesto noturno de 2016 que resultou em violência, ferindo cerca de 130 pessoas, a maioria policiais, quando ativistas mascarados atiraram tijolos e atearam fogo em lixeiras para dar vazão à revolta contra o que veem como uma infiltração da China na cultura e na autonomia da antiga colônia britânica. A procuradoria argumentou que Edward Leung teve um papel destacado ao incitar o que qualificou como um motim, mas Leung disse que só tentava apoiar ambulantes que vendiam alimentos e proteger as pessoas no local quando a polícia recorreu à força.Seu advogado, Edwin Choy, disse estar insatisfeito com o veredicto, mas não cogitou uma apelação.

"Ele deveria ser absolvido da acusação (de motim). Seu discurso e sua ação... não equivaleram a uma violação da paz".

