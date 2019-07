Ativistas em defesa dos direitos dos animais protestam antes do Festival de São Firmino, em Pamplona, na Espanha 05/07/2019 REUTERS/Susana Vera

PAMPLONA, Espanha (Reuters) - Dezenas de manifestantes seminus se deitaram nas ruas com lanças falsas espetadas em suas costas na véspera do festival espanhol de São Firmino nesta sexta-feira, simulando a técnica utilizada para enfraquecer os touros em uma tourada.

Antes das festividades em Pamplona, na qual centenas de pessoas correm de touros especificamente criados para a tradição, que consiste em correr em ruas estreitas. Os manifestantes destacavam o que veem como crueldade contra os animais.

Os ativistas da organização AnimalNaturalis, que organizou a demonstração com um outro grupo que luta pelos direitos dos animais, o PETA, fez silhuetas dos touros no chão com fita, imitando a técnica policial utilizada em cenas de crime.

"Apoiar as corridas de touros é o mesmo que apoiar as touradas, já que os mesmos touros que de manhã correm, serão depois torturados e mortos na arena de touradas", disse Aida Gascon, porta-voz da AnimalNaturalis.

Gascon disse que muitas pessoas acreditam que os touros são colocados para pastar após a corrida, quando de fato eles são incluídos em touradas e mortos na arena no mesmo dia como parte das festividades.

Uma das várias festas de corrida de touros promovidas na Espanha todo Ano, São Firmino ficou famosa quando foi apresentada pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway no romance "O Sol Também se Levanta".

O festival de uma semana recebe mais de 1 milhão de pessoas todos os anos e envolve shows tradicionais e eventos embora ela seja mais conhecida pela corrida de touros diária que termina na arena de touradas de Pamplona.

