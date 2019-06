Por Forrest Crellin

PARIS (Reuters) - A polícia francesa usou escudos e spray de pimenta para dispersar um grupo de ativistas do clima que bloqueavam uma ponte sobre o Sena, em Paris, nesta sexta-feira, em meio uma tórrida onda de calor que muitos dizem ser culpa do aquecimento global.

Os manifestantes do Extinction Rebellion, movimento de desobediência civil que teve origem no Reino Unido, bloquearam o tráfego sobre a Pont de Sully, no centro da cidade, no mais recente surto de ativismo a surgir no norte e oeste da Europa.

"Estamos tentando alertar as pessoas sobre os problemas ecológicos que são um sintoma do sistema”, disse Sophia Karpenki, uma neurocientista francesa e porta-voz para o Extinction Rebellion.

Um policial no local estimou em 90 os manifestantes que participaram do ato, enquanto o Extinction Rebellion diz terem sido 200. Duas pessoas foram brevemente detidas, mas nenhuma prisão foi feita, disseram os organizadores do protesto. Não há relatos de feridos.

O Extinction Rebellion se descreve como um grupo de ação direta não violenta, tendo promovido diversas protestos de grande atenção em Londres, incluindo a obstrução de vias e trilhos como parte de seus esforços para chamar atenção para as mudanças climáticas.

Na semana passada, o grupo chegou a interromper um festival de publicidade na cidade de Cannes, na Riviera Francesa, realizando vigílias e a derrubada de banners para pedir aos executivos que concentrem seus esforços na questão climática.

Em março, dezenas de milhares de ativistas do clima marcharam em Paris, embora o protesto deles tenha sido ofuscado pelas muito maiores e por vezes violentas manifestações dos Coletes Amarelos, movimento de oposição ao presidente Emmanuel Macron.

