Por Colin Packham

SYDNEY (Reuters) - Bombeiros da Austrália aproveitaram uma pausa na elevação das temperaturas nesta terça-feira para reforçar as linhas de contenção ao redor de incêndios florestais enormes, e os custos financeiros e ambientais da crise só aumentam.

Mais de 10,3 milhões de hectares de terras foram devastados pelas chamas em todo o país nas últimas semanas, de acordo com os dados mais recentes, e o sudeste foi particularmente atingido.

Imagens do satélite japonês Himawari 8 e do Observatório da Terra da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) publicadas na internet mostraram colunas de fumaça dos incêndios chegando até a América do Sul.

Os bombeiros estão aproveitando alguns dias de temperaturas mais amenas no sudeste para se prepararem para a volta já prevista do calor e dos ventos no final desta semana, que devem atiçar os incêndios existentes e provocar outros.

"Precisamos continuar vigilantes", disse Andrew Crisp, comissário da administração de emergências do Estado de Vitória, aos repórteres.

"Estamos conversando sobre condições benignas, e o incêndio é suprimido, mas ainda está lá. Ainda está extremamente seco".

A estação de incêndios florestais da Austrália começou mais cedo do que o normal em 2019 após uma seca de três anos que deixou as terras selvagens do país vulneráveis ao fogo.

Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, e muitos moradores de cidades rurais passaram dias sem eletricidade, telecomunicações e, em alguns casos, água potável. Os esforços de resgate e apoio coordenados pelos militares estão em andamento.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que a crise terá um impacto econômico considerável, e o secretário do Tesouro, Josh Frydenberg, se reuniu com os executivos-chefes das seguradoras Insurance Australia Group, Suncorp Group e QBE Insurance Group e com os chefes locais da alemã Allianz e da suíça Zurich Insurance Group, além dos chefes do Commonwealth Bank of Austrália e do Westpac Banking Group.

Na segunda-feira, Morrison anunciou um investimento de 1,39 bilhão de dólares para uma recém-criada Agência Nacional de Recuperação de Incêndios Florestais.

O Conselho de Seguradoras da Austrália elevou sua estimativa de indenização de danos dos incêndios para mais de 700 milhões de dólares australianos, e se acredita que os pedidos de indenização aumentarão quando mais áreas atingidas pelo fogo se tornarem acessíveis.

(Por Colin Packham e Byron Kaye; Reportagem adicional de Swati Pandey e Paulina Duran em Sydney)

