18 de Agosto de 2018

XANGAI (Reuters) - A China apóia os esforços do governo da Turquia para salvaguardar a segurança e a estabilidade econômica e acredita que o país superará suas "dificuldades temporárias", disse o Conselheiro de Estado da China, Wang Yi, segundo informou o ministério das Relações Exteriores da Turquia neste sábado.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse em comunicado que Wang fez os comentários em telefonema com o ministro turco, Mevlut Cavusoglu.

A lira turca perdeu um terço de seu valor em relação ao dólar neste ano, já que o agravamento das relações da Turquia e Estados Unidos contribuiu para as perdas motivadas pela preocupação com a influência do presidente Tayyip Erdogan na política monetária.

Cavusoglu falou sobre a atual situação na Turquia durante o telefonema e disse que seu governo está disposto a fortalecer a comunicação estratégica com a China, trouxe o comunicado.

