30 de Setembro de 2018

Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - A pouco tempo do prazo para um novo Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), as autoridades canadenses e norte-americanas tentaram resolver, neste domingo, diferenças em questões como a proteção contra as tarifas norte-americanas.

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Canadá deve assinar o texto até a meia-noite de domingo ou enfrentar a exclusão do pacto trilateral, que inclui o México.

Anualmente, o Nafta sustenta 1,2 trilhão de dólares em comércio, e os mercados temem que o seu desaparecimento possa causar grandes transtornos econômicos.

Duas fontes de Ottawa diretamente familiarizadas com as negociações disseram que um acordo poderia estar muito próximo, mas ressaltou que algumas questões desafiadoras ainda precisam ser resolvidas.

O assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse neste domingo que todos os envolvidos estavam trabalhando de boa fé, reiterando o prazo de domingo.

"Ou será o texto com o México e os EUA ou o texto vai para os três países", disse ele ao canal Fox News.

