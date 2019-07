Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - Representantes dos Estados Unidos e da China estão organizando para a próxima semana a retomada das negociações para resolver a guerra comercial entre duas maiores economias do mundo, disseram autoridades norte-americanas na quarta-feira.

"Essas discussões continuarão com seriedade nessa próxima semana", disse o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, a repórteres.

Um funcionário do Gabinete do Representante de Comércio dos EUA afirmou depois que os dois lados estão em processo de marcar uma teleconferência com autoridades chinesas para a próxima semana.

Os dois lados têm se comunicado por telefone desde o fim de semana passado, quando os presidentes dos EUA, Donaldo Trump, e da China, Xi Jinping, concordaram em retomar as discussões que haviam estagnado em maio.

Kudlow não foi claro sobre o cronograma para relançar discussões presenciais, dizendo que elas podem começar "em breve" e que um anúncio estaria por vir.

"Eu não sei precisamente quando. Eles estão no telefone. Eles estarão ao telefone nesta próxima semana e vão marcar reuniões presenciais", disse ele.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram