Autoridades dos EUA e da Coreia do Norte se reuniram para discutir 2ª cúpula Trump-Kim, diz jornal

SEUL (Reuters) - Autoridades do Departamento de Estado norte-americano se reuniram diversas vezes recentemente com representantes norte-coreanos em Hanói e discutiram a organização de uma segunda cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse um jornal sul-coreano nesta segunda-feira.

Autoridades dos EUA discutiram a agenda da segunda cúpula entre Trump e Kim em contato com autoridades norte-coreanas na capital vietnamita, alimentando a especulação de que o Vietnã pode sediar o evento, afirmou o jornal Munhwa Ilbo, citando fontes diplomáticas não identificadas de Seul e Washington.

O Vietnã mantém relações diplomáticas tanto com os Estados Unidos como com a Coreia do Norte, contando com um escritório diplomático de Pyongyang, e possui a importância simbólica de ser um país comunista que reformou sua economia, afirmou o jornal.

Um porta-voz da embaixada dos EUA em Seul não respondeu de imediato e pedidos de comentário.

No domingo, Trump disse a repórteres em Washington que os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão “negociando uma localização” para a segunda cúpula.

(Reportagem de Joyce Lee)

