Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Mesmo que o Japão tenha enfatizado que a Olimpíada acontecerá conforme planejado, autoridades do governo e do banco central estão avaliando com mais seriedade o risco de cancelamento ao fazer projeções para as perspectivas econômicas deste ano, disseram fontes.

O banco central do Japão deve afrouxar a política monetária na próxima semana para aliviar o impacto no sentimento empresarial do surto de coronavírus e da subsequente volatilidade do mercado.

Tal medida ainda se baseará na suposição de que a economia fará uma rápida recuperação em forma de V, alimentada em parte por um aumento na demanda da Olimpíada em julho.

No entanto, autoridades que avaliam a escala dos danos temem que um cancelamento olímpico prejudique até o seu cenário mais pessimista sobre as perspectivas de uma recuperação desse tipo, segundo várias fontes.

"Você precisa estar preparado para a chance de um cancelamento e a perda que isso pode causar", disse uma autoridade com conhecimento direto da deliberação do governo sobre o assunto.

"O pacote econômico do governo, a ser compilado em abril, provavelmente levará em conta esse risco", disse a autoridade.

O governo do primeiro-ministro Shinzo Abe enfatizou repetidamente que os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão como planejado. No entanto, existem dúvidas crescentes à medida que o surto de coronavírus se agrava em todo o mundo, levando a quarentenas, restrições de viagens e cancelamentos de eventos esportivos.

"Em tempos como agora, manter o sentimento público esfriando é extremamente importante", disse outra autoridade sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a falar publicamente. "Se a Olimpíada for cancelada, o consumo poderá congelar".

(Reportagem de Leika Kihara)

