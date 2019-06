Por Swati Bhat

MUMBAI (Reuters) - Dois helicópteros da Força Aérea indiana realizaram buscas ao redor da montanha Nanda Devi, no Himalaia, por oito alpinistas desaparecidos no domingo, mas segundo dois funcionários do governo estadual é improvável que sobreviventes sejam encontrados.

O esforço de resgate dos alpinistas - quatro do Reino Unido, dois dos Estados Unidos, um da Austrália e um da Índia - começou no sábado, após o grupo não ter retornado ao acampamento na sexta-feira, mas pode levar dias para que a área atingida por avalanche onde eles foram vistos pela última vez seja alcançada.

A segunda missão aérea foi concluída depois de rastrear "o último local conhecido e as pegadas" dos alpinistas do outro lado do Pico de Nanda Devi, disse Vijay Kumar Jogdande, o principal funcionário público no distrito de Pithoragarh, no estado indiano de Uttarakhand.

A primeira viagem de reconhecimento de helicóptero encontrou barracas, mas nenhuma presença humana.

"As chances de sobrevivência são escassas", disse Jogdande e confirmou ter ocorrido uma avalanche, que pode ter atingido os alpinistas na área em torno do segundo pico mais alto da Índia.

Uma equipe de 10 a 15 membros para o resgate, incluindo policiais e pessoal especializado em desastres, também foi enviada para rastrear os sobreviventes, disse Tripti Bhatt, funcionário da Força de Socorro a Desastres do Estado de Uttarakhand (SDRF).

A taxa de vítimas na região é quase cinco vezes maior do que no Monte Everest, o pico mais alto do mundo, e as equipes de resgate precisariam de pelo menos três ou quatro dias de caminhada para chegar ao local da avalanche, disseram autoridades.

(Reportagem de Swati Bhat)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram